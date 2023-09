Retroscena Osimhen | tutto quello che è successo con il Napoli dopo aver visto il video social

li ha visti, come milioni di persone in tutto il mondo, e si è irritato tremendamente ; si è sentito preso in giro , ridicolizzato e ha chiesto a più riprese di rimuoverli immediatamente per ...Forse per la tensione e il nervosismo degli ultimi giorni,ha preferito delegare al compagno questo momento delicato ma dopo il gol realizzato dal polacco ha comunque esultato e festeggiato ...

Retroscena Osimhen: tutto quello che è successo con il Napoli dopo ... Corriere dello Sport

Retroscena Osimhen: ha visto il video durante la cena Siamo il Napoli

Il giocatore pretendeva dal club scuse pubbliche dopo i video su TikTok. E il rinnovo ora sfuma: Osi e il club non sono mai stati così lontani ...E alla settima partita della stagione, le controfigure dei giocatori del Napoli si riposarono. Gli azzurri di Garcia tornano finalmente a far divertire il proprio pubblico, rifilando quattro ...