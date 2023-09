Registrare una conversazione | è legale? Scopriamolo

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 28 settembre 2023)unao reato? Quante volte uno smartphone appoggiato sul tavolo può far presumere che una determinatain presenza venga registrata? Oppure, una telefonata che viene fatta per catturare alcune parole schiaccianti? Insomma, cosa dice la legge in merito a questa condotta: quando si può considerare reato e quando no?insieme. Al contrario di quanto si possa pensare, laregistrata rientra nella legalità anche quando il soggetto non è stato avvertito. Non è necessario dare preavviso quando si attiva la modalità di registrazione dallo smartphone o da un device similare, per unao una telefonata. Tutto cambia nel momento in cui si tratta di una intercettazione, ovvero una registrazione ...