Real Madrid | Brahim Diaz in gol con la spalla lussata | “Dolore tremendo”

Il Real Madrid è il prossimo avversario del Napoli in Champions League, si gioca martedì 3 ottobre al Maradona. Il Real madrdi sta giocando in Liga ...

Dopo l'aggressione subita vicino il Wanda Metropolitano, il Real Madrid ha contattato la famiglia della ragazza per invitarla alla partita contro il ...

Il video con gli Highlights e i gol di Real Madrid-Las Palmas , sfida valevole per la settima giornata di Liga 2023 / 2024 . Buon successo della ...

Sorrisi a metà per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti. I blancos si rialzano dopo la sconfitta nel derby e torna no alla vittoria in...

A prendere il posto di Ancelotti potrebbe essere un altro italiano. C'è infatti anche De Zerbi in corsa per la panchina del club ...

... soprattutto è in scadenza a fine stagione con il. L'ingaggio rappresenta oggi la parte più importante del problema, ma usufruendo dei vantaggi del Decreto Crescita e di un approdo a ...In testa alla classifica dopo 7 giornate c'è infatti il Girona, davanti ale al Barcellona, che ha pagato caro il pareggio di Maiorca subendo un doppio sorpasso. Per i Blancos il 2 - 0 al ...

Segna Brahim Diaz, vince il Real. E sabato supersfida con la sorpresa Girona La Gazzetta dello Sport

LaLiga: Real Madrid-Las Palmas 2-0 Agenzia ANSA

Liga: giornata memorabile per il campionato spagnolo. Dopo 93 anni il Girona svetta in cima alla classifica. Sorpasso del Real Madrid sul Barcellona.