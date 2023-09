Raimondi Raimondi Spa | Va riconosciuta la figura professionale del posatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Dall'inizio del Novecento la famigliaè attiva nel campo della posa, prima come maestri piastrellisti, poi - con la fondazione della società nel 1960 - nella produzione di macchine studiate appositamente per migliorare la qualità e la produttività del lavoro, limitando nel contempo la fatica richiesta alpiastrellista. "Abbiamo portato novità – commenta MarcoDirettore GeneraleSpa - ma ritengo che la conferma sia nell'insieme di novità che questa fiera porta nel settore a livello internazionale. Viene rappresentata la ceramica in prima istanza, l'arredo bagno, tutti i prodotti correlati all' installazione, posa di ceramica: è l'insieme di tante novità in tutti questi settori che crea quel vantaggio ...