(Di giovedì 28 settembre 2023) Da quando è, Aurora non ha mai potuto parlare a causa di una rara malattia genetica. Ora potrà esprimersi e gustare cibi solidi grazie a una complessa operazione maxillo-facciale. In passato per lei altri 14 interventi

'Siamo orgogliosi di questo intervento, abbiamo lavorato per mesi allo studio della situazione della, con l'ausilio delle nuove tecnologie tridimensionali a disposizione, fino al lieto ...La lite'perché aveva salutato un altro uomo' Quando agli albori della nostra civiltà l'uomo ... 3) Impulsiva di gruppo ("Con un gruppo di maschi, violentiamo una... poi lei muore"); 4) Da ...

Ragazza nata con la bocca serrata per la sindrome di Nager: eccezionale intervento chirurgico a Catania Corriere della Sera

Ragazza nata con la bocca serrata, intervento chirurgico su rara sindrome a Catania Sky Tg24

A colpire la bambina nata con la «bocca chiusa» è stata una forma grave della malattia che nei casi meno gravi (la maggioranza) si risolve senza conseguenze dopo l’infanzia ...Cagliari subito in campo ad Assemini per la ripresa degli allenamenti. Perché classifica e calendario non aspettano: i rossoblù ora sono ultimi da soli e lunedì vanno a giocare in casa della Fiorentin ...