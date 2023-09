Quanto è sottostimato Anguissa | il vero centro di gravità permanente del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 settembre 2023) Zamboha sempre l’aria di uno che è troppo impegnato a “spicciare” cose per dare retta alla fuffa. Sarà per questa sua risicata appariscenza che si ostinano, un po’ tutti, a sottostimarne il peso specifico. Lui è uno di quelli che al fantacalcio prendono 6, se va proprio tutto liscio 6,5, mentre attorno gli gira un mondo – a volte gira a velocità ansiogene, ultimamente invece girava male e basta – di cui è perno. Lui ne ha coscienza. Gli altri, perlomeno gli avventori ossessionato dai bonus, no. Quella festa della rinascita altrimenti detta-Udinese andava vista dal vivo. Allargando l’inquadratura solitamente striminzita della tv al campo tutto. Era lampante, allo stadio, l’onnipresenza mastodontica di. Non ovunque, no. Ma precisamente lì, nel cuore pulsante del gioco. Un presenzialismo costante. La palla che ...