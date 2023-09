Quanto costa veramente una ricerca di mercato? Ecco la verità!

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Molti imprenditori ci domandano un preventivo al centesimo sul costo di unadi, come se fosse una cifra standard… Ma la verità è che il costo esatto di unadiè praticamente incalcolabile a priori. E non è perché non siamo esperti. Ma piuttosto, perché ogniè unica e personalizzata. Proprio come non puoi prevedere esattamente cosa troverai quando inizi a scavare in un sito archeologico, non possiamo prevedere esattamente cosa troveremo quando iniziamo unadi. Il punto cruciale è che non esistono risposte pronte, ogniè diversa, e ogni settore ha le sue specificità. Non possiamo sapere esattamente di che dati abbiamo bisogno esia costoso reperirli fino a quando ...