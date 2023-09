Quando la scienza indossa il grembiule e si fa emozione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 settembre 2023) Cosa possiamo cucinare per cena? Cosa possiamo mettere nel carrello della spesa? Come possiamo nutrirci meglio? E la colazione? Cosa facciamo con la colazione? Sono tutte domande che ci siamo posti almeno una volta tutti nella vita. E sicuramente molti di noi lo stanno facendo anche in questo preciso istante: è settembre, la vita normale ricomincia e forse l’estate ci ha lasciato qualche strascico di più sul girovita, oltre i miliardi di ricordi impressi sul nostro smartphone. Noi tutte queste domande le abbiamo volute girare a Marco Bianchi, divulgatore scientifico, personaggio televisivo, cuoco, food mentor. Insomma, uno che con il cibo ci parla, lo guarda, lo ascolta e lo capisce. Insieme, lui e il cibo, dialogano attraverso il linguaggio della. Unache però diventa anche. «I miei libri di cucina devono ...