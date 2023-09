Quando gioca l’Atalanta la prossima partita di Europa League? Calendario | avversaria | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Se il campionato di Serie A è in corso in questi giorni per l’unico turno infrasettimanale della stagione, nella settimana che verrà torneranno le coppe europee: giovedì prossimo, alle 18.45, sarà la volta deldi Gian Piero Gasperini, che sfiderà il temibile Sporting Lisbona per la seconda giornata del girone D dell’2023-2024.di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria nel primo impegno europeo in casa contro il Rakow per 2-0, affronterà i portoghesi nella sfida che, tra andata e ritorno, determinerà con tutta probabilità chi si piazzerà al primo posto nel raggruppamento. Un impegno complicato, difficile, con una squadra più abituata della Dea are queste partite, mavista finora in questa stagione può mettere in difficoltà chiunque. Il ...