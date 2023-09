Qualiano | scoperto piccolo “tesoro” del contrabbando | un arresto e una denuncia

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 28 settembre 2023) 2500 pacchetti di sigarette die 2800 euro in contante. E’ quanto hanno sequestrato i carabinieri all’esito di un’operazione eseguita a. Due le persone nei guai: un 54enne, Massimo Mazzola, e un 48enne. Per il primo sono scattate le manette; per il secondo, invece, una, scoperti 2500 pacchetti di sigarette di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.