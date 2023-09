Qualiano e il diserbo a mezzo servizio

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) : abbandonata via Campana lato Giugliano. La rabbia dei residentisembra che ildei marciapiedi sia a. Una parte della città resta abbandonata a se stessa e una curata. Oltre all’atavica condizione di abbandono che si registra nelle periferie, si aggiunge il degrado di via Campana lato Giugliano. Cespugli ai piedi degli alberi e marciapiedi erbosi la fanno da padrone mentre man mano che si va verso il centro la l’erba diminuisce man mano. A segnalarci la situazione un cittadino che ha inviato in redazione foto che questa mattina abbiamo verificato. Quanto bisognerà attendere affinché sia ripristinata la normale condizione dei marciapiedi? Le foto parlano da sole non c’è bisogno di ulteriori commenti la zona è tutta come quella immortalata. Tra l’assaggio di una pasta di ...