(Di giovedì 28 settembre 2023) di Alessio Andreoli Spesso mi chiedosia la visione delche hanno, per noi cittadini i componenti del governo ed i loro più accaniti sostenitori. E’ importante avere una visione perché permette di pianificare e dare un orientamento alle leggi, permette di prendere decisioni e fare scelte per raggiungere obbiettivi che realizzano la visione desiderata. Per capire la visione del-centro, oltre ad ascoltare le farneticanti promesse pre-elettorali ho ascoltato spesso le dichiarazioni e le esternazioni dei vari ministri, sottosegretari e simpatizzanti. Ovviamente anche le azioni intraprese dal governo stesso per attuare o tentare di attuare o comunque implementare atti che portano agli obbiettivi desiderati aiutano a capire. Ci sono a mio parere alcunipiùdi altri, ...

... qualsiasi cosa io registri, non importa instile. È un album che mi dimostra che posso fare ..."The Dark Side Of The Moon" da bambino facendomi nascere la passione per il concettuale e l'che ......di fondare una compagnia dedicata al mondo del teatro per i bambini e per tutta la famiglia L'... ilnei miei spettacoli vedeva qualcosa di diverso rispetto agli altri. Ho quindi chiamato ...

Quale idea di futuro ha la destra Ecco gli episodi illuminanti: il primo, la celebrazione di Silvio Il Fatto Quotidiano

Nel vuoto pneumatico del pop, Pino D’Angiò è una boccata d’aria Rockol.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Oggi, giovedì 28 settembre 2023, il governo Meloni firmerà il patto per il trimestre anti inflazione con una serie di associazioni del grande ...