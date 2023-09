(Di giovedì 28 settembre 2023) Andrea, eurodeputato del Pd coinvolto nel caso, in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua esperienza. "Non avrei mai immaginato il quadro che si presentava e ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“La corte di appello di Bruxelles ha avviato un procedimento per verificare la legittimità delle investigazioni ...

Andrea, eurodeputato del Pd coinvolto nel caso, in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua esperienza. "Non avrei mai immaginato il quadro che si presentava e ...Roma, 28 set. Ad oltre 9 mesi dallinizio del, Andreanon ha ancora chiaro cosa gli sia contestato al di la' di una generica accusa di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Il Pd lo ha sospeso. Comunicandomelo ...

Qatargate, Cozzolino: «Sospeso dal Pd in modo davvero indecente» Il Dubbio

Qatargate, Cozzolino: “Trattamento disumano dal Pd, sembrava dovesse crollare il parlamento…” Globalist.it

L'eurodeputato dem è finito al centro dello scandalo con l'accusa di corruzione. Smentisce Panzeri: "Se fosse vero, dovrebbe saper dire anche dove, come, ...Qatargate, Cozzolino: «Sembrava dovesse crollare il Parlamento europeo ... e poi Tutto si è ridotto a poche persone, che non avrebbero avuto la benché minima possibilità di influenzare le attività pa ...