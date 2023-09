Qatargate | Andrea Cozzolino | «Il Pd mi ha maltrattato | mai preso soldi per le tangenti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023)è l’eurodeputato del Partito Democratico finito nello scandalo del. Dopo aver trascorso quattro mesi ai domiciliari, il 15 giugno la Corte d’Appello di Napoli ha revocato gli arresti. Nel frattempo è stato posto in stato di fermo a Bruxelles e poi rilasciato. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera riepiloga la sua vicenda giudiziaria e accusa il suo partito di non averlo protetto. Sospendendolo e «comunicandomelo via stampa e senza che avessi ricevuto un avviso di garanzia. Mi attendevo più rispetto per un parlamentare che ha sempre svolto la sua attività con disciplina ed onore. È stato disumano, indecente». Dubita che il suo arresto fosse necessario: «Soprattutto dopo che avevo comunicato alla magistratura, più volte, la disponibilità ad essere interrogato e chiesto io stesso alla commissione Juri ...