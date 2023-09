Putin | “Lavoriamo a nuove armi nucleari | vogliamo mantenere l’equilibrio nel mondo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Guerra in Ucraina, Vladimir: “” “”: è quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Il leader del Cremlino ha annunciato che l’autorità nucleare russa “Rosatom è impegnata nella creazione diavanzate in grado diun equilibrio strategico nel”. “È importante che gli scienziatirussi aumentino i contatti reciprocamente vantaggiosi con partner coscienziosi e affidabili all’estero” ha aggiunto Vladimir. Nel frattempo, in un’intervista all’agenzia di stampa Tass, il ministro degli Esteri ...