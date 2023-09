Purgatori | nessun segno di metastasi al cervello al momento della morte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non c’eranoalquando il giornalista Andreaè morto, lo scorso 19 luglio a Roma. È l’esito concorde, anticipato ieri dalle agenzie di stampa, degli esami istologici compiuti nell’ambito dell’indagine avviata dalla Procura di Roma nei confronti di due medici per omicidio colposo. I consulenti dei pm e quelli delle parti hanno fatto il puntosituazione alla luce delle attività peritali svolte in queste settimane all’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Il giornalista e conduttore televisivo Andreanon avevaalalDagli accertamenti ordinati dalla Procura capitolina emerge “concordemente” che al ...