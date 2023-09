Prodotti scontati col bollino tricolore | la mossa del governo contro il caro-prezzi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un patto trae produttori, per limitare un' inflazione che comunque, ricorda il ministro delle Imprese Adolfo Urso, è dimezzata in un annodi centrodestra. Si chiama Trimestre Antinflazione e avrà validità per 3 mesi a partire dal 1 ottobre, comprendendo dunque anche tutto il periodo natalizio, quello in cui generalmente acquisti evanno subiscono un naturale incremento. Tre mesi, spiega il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "di sperimentazione per calmierare idei beni di largo consumo, è un esperimento sul quale sono molto ottimista: se andrà bene lavoreremo per prolungare questa iniziativa". Meloni ha ringraziato "il mondo produttivo, alle filiere, le associazioni che hanno dato la disponibilità a questa iniziativa per calmierare i" e che sono in tutto 32, ...