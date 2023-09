Aversa. Circa 30 unità amministrative entro dicembre , tre aule per la celebrazione dei processi e due auto per le esigenze di ufficio. Sono i ...

Clamorosa polemica al Napoli dopo la comparsa sul profilo ufficiale Tik Tok della società partenopea di un video che prende in giro Osimhen per il ...

... nei cui confronti laaveva chiesto 10 anni di reclusione, fu assolto , cosi' come l'ex ... La Corte d'Appello diha oggi ribaltato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di ...Nella sua requisitoria del 4 maggio 2023, lagenerale disostenne la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa sostituzione delle barriere e l'incidente mortale. Alla lettura ...

Gratteri procuratore riaccende le speranze dei napoletani onesti: c’è chi gli chiede aiuto su Fb Il Fatto Quotidiano

Procura di Napoli, Gratteri incontra gli aggiunti: «Pronto a fare squadra» ilmattino.it

“La sua squadra sta diventando come la Juve”. Così Valerio Staffelli a De Laurentiis, in relazione all'indagine della Procura di Roma e all'accusa di falso in bilancio a suo carico legata all’acquisto ...NAPOLI- I magistrati della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno ribaltato il verdetto emesso l’undici gennaio del 2019 dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Luigi ...