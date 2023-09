Presentazione Gattuso al Marsiglia | il tecnico cita il Napoli | le parole fanno discutere

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’exazzurro Gennaroè stato presentato come nuovo allenatore dele ha fatto un riferimento a: le sueGennaroè il nuovo allenatore dell’Olympique, in seguito ad una lunga trattativa. Quest’oggi ha avuto luogo la conferenza stampa di. Ilè una squadra in piena crisi, non una sfida facile per l’ex allenatore del, che torna in panchina dopo la fallimentare esperienza in Liga, con il Valencia. Nelle ultime settimane stanno facendoabbastanza le discussioni con i tifosi. Queste sono state la causa principale dell’addio di Marcelino, minacciato dagli ultrà a causa dell’andamento poco soddisfacente della ...