Preolimpico di Volley Maschile | Giannelli | “Ogni gara sarà una finale Daremo il 100%”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Rio de Janeiro – Mancano 48 ore al debutto della Nazionale Italianadial, che si sta svolgendo a Rio de Janeiro e che mette in palio la qualificazione per Parigi 2024. Gli Azzurri scenderanno in campo sabato alle ore 18,30 (ora italiana) contro la Repubblica Ceca. Nella giornata odierna è stato intenso l’allenamento dei ragazzi di Coach De Giorgi e poi la seduta in palestra. A parlare è il capitano Simone, unico del gruppo azzurro a essere stato presente nelladei Giochi del 2016: “Siamo qui per questo importantissimo impegno di una stagione davvero lunga, impegnativa e complessa sotto tutti i punti di vista. Dovremo affrontarlo con la giusta mentalità, siamo in cerca della qualificazione ai Giochi che sono l’evento più importante per uno sportivo e proprio ...