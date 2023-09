Pordenone Artandfood 13-15 ottobre 2023

(Di giovedì 28 settembre 2023)diventa a tutti gli effetti “il Festival della Qualità del Friuli Occidentale” e dal 13 al 15mette a disposizione, nella città del Noncello, l’eccellenza di questo territorio in tema di prodotti, aziende, professionisti e creativi per proporre nuove esperienze nel gusto e nella conoscenza. La quarta edizione della manifestazione, promossa da ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di-Udine con il Comune di, in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, è pronta a riaprire i suoi percorsi tra i sapori per rinnovare la golosa curiosità di sperimentare che “…buono è meglio”. Il tema di fondo che attraversa tutto il programma è infatti la sfida nel raccontare, pur nell’estrema volubilità del significato in ...

2023 dal 13 al 15 ottobre mette a disposizione l'eccellenza di questo territorio in tema di prodotti, aziende, professionisti e creativi per proporre nuove esperienze nel gusto e ...- Si avvicina il momento in cuiscoprirà il programma della sua 4edizione, già annunciata in città dal 13 al 15 ottobre 2023, con la precisa intenzione di mettere sotto la lente, e sulla tavola, la qualità e la ...

PORDENONE ARTANDFOOD 2023: il Festival della Qualità del ... Pordenone Oggi

PORDENONE ARTANDFOOD 2023: il Festival della Qualità del Friuli Occidentale Virgilio

PORDENONE – Presentata la quarta edizione di Pordenone ArtandFood, promossa da ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine con il Comune di Pordenone, in sinergia con la Regione Friuli ...PORDENONE ARTANDFOOD 2023 dal 13 al 15 ottobre mette a disposizione l’eccellenza di questo territorio in tema di prodotti, aziende, professionisti e creativi per proporre nuove esperienze nel gusto e ...