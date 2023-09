Ponte Testaccio – Polizia locale sgombera due capannoni ex mattatoio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dalle prime ore del mattino la, gruppo Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana), ha provveduto are duedi proprietà di Roma Capitale all’exdi. Si tratta di due aree che oggi sono state restituite al Patrimonio e alla Sovrintendenza capitolina, interamente bonificate, in attesa di essere adibite ad altri scopi. All’interno gli agenti hanno scovato 23 persone, 20 uomini e 3 donne, di una fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni. Agli occupanti abusivi, perlopiù bosniaci, tunisini, algerini e rom è stata offerta assistenza alloggiativa alternativa dalla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. Una ditta preposta si occuperà di monitorare il sito h 24, per scongiurare occupazioni, in attesa di nuove assegnazioni. ...