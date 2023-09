Ponte sullo Stretto | Webuild | “Pronti a far ripartire attività realizzazione”

Leggi su tpi

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Entro il 30 settembre, conformemente al piano stabilito, saremo in grado di presentare alla Societàdi Messina la documentazione aggiornata per il progetto definitivo del, un’opera innovativa e strategica pronta per essere avviata in cantiere. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti verso la concretizzazione deldi Messina. Dopo dieci anni dallo stop del 2013 e oltre mezzo secolo di lavoro, analisi, studi e investimenti per sviluppare un progetto che ha superato con successo tutti i rigorosi esami a livello nazionale e internazionale, siamo naturalmente soddisfatti di vedere il progetto progredire. Questo progetto potrebbe diventare un motore di crescita per il Sud Italia e per l’intero Paese.” Queste sono le ...