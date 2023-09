Ponte sullo Stretto | Salvini tira dritto | Nella manovra ci sarà il finanziamento per il progetto

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , ha affrontato la delicata questione del finanziamento per il Ponte sullo Stretto ...

“Entro il 30 settembre, conformemente al piano stabilito, saremo in grado di presentare alla Società Stretto di Messina la documentazione ...

«In giro ci sono sempre dei gufi quando si fa una Manovra economica. Io sono sicuro per nella legge di bilancio ci saranno i fondi per il ...

Il ministro delle Infrastrutture conferma il cronoprogramma sull'opera e, come governo, confida che gli italiani daranno fiducia al centrodestra per ...

"Quando fai la legge di bilancio cadono tanti uccelli del malaugurio. O un finanziamento per il ponte c'è o non c'è', terzium non datur. E visto ...