Ponte sullo Stretto | Salvini insiste sull’apertura dei cantieri nell’estate 2024 | «Ho già invitato la commissaria Ue V?lean»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023) «Sul finanziamento all’opera non sono sereno, di più, sono assolutamente soddisfatto di quello che abbiamo pianificato». Matteotira dritto sulla costruzione del. Parlando al convengo The Young Hope, il ministro delle Infrastrutture scaccia gli scetticismi sollevati ieri, 27 settembre, da Fratelli d’Italia e da qualche altro esponente della maggioranza. Tommaso Foti aveva dubitato che isarebbero stati aperti già la prossima estate. Maurizio Lupi avevaa concentrare le risorse della Manovra «su famiglie, imprese, salari e sanità», piuttosto che sull’infrastruttura che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria. Ma il segretario della Lega non cede né sul cronoprogramma né sul reperimento delle risorse. E dichiara: «Quando fai la legge di ...