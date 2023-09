Ponte sullo Stretto | Salvini insiste e contraddice Meloni | Nella manovra ci sarà il finanziamento per il progetto

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha affrontato la delicata questione delper ildi Messina durante il convegno The Young Hope.ha sottolineato che quando si pianifica la legge di bilancio, l'attenzione è massima in quanto il

"Quando fai la legge di bilancio cadono tanti uccelli del malaugurio. O un finanziamento per il ponte c'è o non c'è', terzium non datur. E visto ...

Il ministro delle Infrastrutture conferma il cronoprogramma sull'opera e, come governo, confida che gli italiani daranno fiducia al centrodestra per ...

«In giro ci sono sempre dei gufi quando si fa una Manovra economica. Io sono sicuro per nella legge di bilancio ci saranno i fondi per il ...

Matteo Salvini prosegue nella propria battaglia istituzionale per la costruzione delstretto di Messina . La finestra temporale dell'apertura dei cantieri dell'opera è confermata per l'estate dell'anno prossima e, da questo punto di vista, il ministro delle Infrastrutture ..."Sul finanziamento all'opera non sono sereno, di più, sono assolutamente soddisfatto di quello che abbiamo pianificato". Matteo Salvini tira dritto sulla costruzione delStretto. Parlando al convengo The Young Hope , il ministro delle Infrastrutture scaccia gli scetticismi sollevati ieri, 27 settembre, da Fratelli d'Italia e da qualche altro esponente ...

Salvini: «Nella manovra ci sarà il finanziamento per il Ponte sullo Stretto» Corriere della Sera

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Inizio lavori nel 2024”. Ma Fratelli d’Italia lo gela, Foti: “Non credo propri… La Stampa

"Topolino e la signora del lago", in copertina, omaggia anche Potenza e la sua architettura simbolo, il ponte Musmeci. L'eroe di Topolina, insieme al suo amico ispettore Rock Sassi, indaga sulla ...Il presidente russo, in un messaggio indirizzato ai lavoratori dell’industria nucleare, spiega che il personale della società statale Rosatom sta lavorando “alla creazione di armi avanzate in grado di ...