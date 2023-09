Ponte Messina | Ferrante Fi | ' Prestininzi nomina di alto profilo | esperienza indiscutibile'

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La legge per la realizzazione delsullo Stretto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza e supervisione delle attività progettuali. Tale comitato, composto da nove membri scelti tra persone dotate di adeguata specializzazione edd'intesa con la regione Sicilia e Calabria, opera in autonomia e indipendenza ed esprime parere al Cda della società sul progetto". Lo ha detto Tullio, deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, rispondendo al question time dei deputati Bonelli e Zaratti in commissione Trasporti della Camera. "Il Mit - ha continuato - ha trasmesso alle regioni una proposta di composizione del Comitato che hanno dato il proprio assenso alla proposta". "Riguardo al professor Alberto ...

L'annuncio di Matteo Salvini, che ha dichiarato come il finanziamento per ilsullo Stretto disarà inserito nella prossima legge di bilancio, rischia di esporre il Paese a esposizioni troppo pesanti. Lo dichiara Angelo Bonelli, co - portavoce di Europa Verde e ......che questa volta ilsullo Stretto sarebbe stato realizzato davvero. E che i soldi, veri, andavano trovati in manovra e non altrove lo ha messo nero su bianco anche la società Stretto di...

Ponte sullo Stretto, scontro FdI-Salvini. Foti frena: “Dubito che partano appalti nel 2024”. Il leghista: “Vi… la Repubblica

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Inizio lavori nel 2024”. Ma Fratelli d’Italia lo gela, Foti: “Non credo propri… La Stampa

«Inserire il finanziamento del Ponte sullo Stretto nella prossima manovra di bilancio, come dichiarato da Salvini, è una decisione sbagliata quanto dannosa per il nostro Paese. Soprattutto perché non ...“Entro il 30 settembre, conformemente al piano stabilito, saremo in grado di presentare alla Società Stretto di Messina la documentazione aggiornata per il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, ...