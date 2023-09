(Di giovedì 28 settembre 2023) Niente di personale. Ma in un giorno, in sequenza, Matteosi sente dire dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, che gli appalti del ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"La risposta degli alleati suledilizio Stiamo parlando di un atteggiamento pragmatico. Gli uffici tecnici sono intasati da milioni di domande di messa in regola di piccole irregolarità. I ..."La risposta degli alleati suledilizio Stiamo parlando di un atteggiamento pragmatico. Gli uffici tecnici sono intasati da milioni di domande di messa in regola di piccole irregolarità. I ...

Ponte, condono e migranti: i messaggi di Meloni a Salvini Il Foglio

Ponte sullo Stretto e condoni, alta tensione nella maggioranza Corriere della Calabria

La situazione economica non è rosea ma si può gestire, la Lega un po’ meno. E la premier è contrariata per le fughe in avanti dell'alleato. Crippa: “Ho detto solo ciò che pensa Meloni” ...Dalle risorse per il Ponte sullo Stretto alle ipotesi di condoni e sanatorie: mentre con la Nadef inizia a prendere forma la cornice, nella maggioranza già si vedono montare le fibrillazioni sulla ...