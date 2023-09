Pompei | scritte elettorali sui muri testimoniano esistenza del voto di scambio

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nell'anticaesisteva già ildi. Durante gli ultimi scavi nell'area centrale, come riportato nella rivista scientifica on-line del Parco archeologico di, sono emerse delle particolari iscrizioniall'interno di una casa: riportano l’invito a votare un tale Aulus Rustius Verus, candidato per la carica di edile. Normalmente, questesi trovano sulle facciate esterne degli edifici, dove il popolo poteva leggere i nomi dei candidati alle magistrature della città. La loro presenza all'interno dell'abitazione - come spiegano gli autori del contributo - potrebbe però trovare una sua spiegazione nella prassi di organizzare eventi e cene, nella case dei candidati e dei loro amici, allo scopo di promuovere la campagna elettorale.