Polli deformi | presi a calci e lanciati | l’inchiesta choc sugli allevamenti tedeschi rende urgente un cambio dei regolamenti

(Di giovedì 28 settembre 2023) a cura di Brenda Ferretti* Oggi diffondiamo una nuova indagine in due diversidiper la produzione di carne che riforniscono Lidl, leader della grande distribuzione. Le immagini mostrano pulcini di appena un giorno che vengono gettati a terra in modo violento, con il rischio di causare loro fratture ossee, sporcizia e carcasse in decomposizione. Come nella maggior parte degliintensivi, si tratta dibroiler, selezionati geneticamente per ottenere un tasso di crescita quattro volte superiore a quello naturale per il loro organismo. Molti presentanotà o hanno una torsione innaturale del collo, altri non riescono a reggersi in piedi o a camminare a causa delle zampe slogate. Sono presenti inoltre diversi cadaveri in vari stadi di decomposizione, un forte ...