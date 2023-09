Polestar apre il primo experience center a Milano e c' è già Polestar 3 | nel 2024 ci sarà da divertirsi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Inaugurato ail"Space" di, showroom dove curiosi e clienti interessati potranno toccare con mano le vetture elettriche del brand, effettuare test drive e trovare esperti di prodotto in grado di rispondere a tutti i dubbi. Già presente in showroom anche la nuova3....

All'interno del punto vendita di Milano della casa automobilistica, gli interessati, oltre a poter toccare con mano la berlina elettrica2 , potranno vedere il nuovo SUV elettrico3 ...... dalla consulenza iniziale al test drive e, se lo desiderano, fino alla consegna del modelloscelto. Come se non bastasse, ogniSpace entrerà a far parte di una rete e di una ...

Polestar prosegue la sua espansione sul mercato italiano annunciando l'inaugurazione del suo primo Space a Milano, situato in Via Fantoli 28/14 (zona sud est). Questo spazio rappresenta una novità ...