Piotr Zielinski | il leader silenzioso

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 settembre 2023)si è reso protagonista di un gesto da veronella vittoria del Napoli contro l’Udinese. A bassa voce, come ha abituato tutti da sette anni a questa parte.preferisce far parlare il campo, le chiacchiere le lascia agli altri. Spesso criticato e accusato di discontinuità,lascia scorrere questo fiume di parole per poi agire con i fatti. È sempre stato così e sempre lo sarà. In questo inizio di stagione ha preso per mano una squadra impaurita e preoccupata dal futuro per condurla fuori da questo tunnel spaventoso. In fondo, lui e Mario Rui sono coloro che conoscono tifosi e città meglio di chiunque altro e sanno come muoversi sui campi minati. E anche ieri sera, nel match vinto contro l’Udinese, è stato così. Il gesto di ...