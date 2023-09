Piazza Duomo | Sguera Azione | “Nessuno può dirsi sorpreso | i problemi vanno affrontati e non rinviati”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Vincenzo, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘’ nel Sannio. “Un episodio emblematico. Quanto accaduto ieri inrestituisce l’idea di una Città in decadenza, per non dire che cade a pezzi. Si è sfiorata la tragedia ma la fortuna è stata dalla nostra parte e al giovane colpito di striscio dalla mattonella caduta dall’edificio in perenne costruzionegli auguri di pronta guarigione. Alle istituzioni, invece, l’invito a fare qualcosa e farlo subito. Perchépuòdi ciò che è successo. Lungi da me fare sciacallaggio, la polemica non mi interessa epperò sudevo evidenziare che in passato più ...