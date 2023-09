Piazza Colonna a porte aperte

Da allora, per motivi di sicurezza,è rimasta transennata e interdetta al passaggio dei pedoni. Sono passati 10 anni da allora e oggi, 28 settembre, il cuore dell'omonimo rione torna ...La facciata principale di Palazzo Chigi in, pertanto, sarà illuminata con il colore rosso, dalle ore 20:00 di domani 29 settembre alle ore 6:00 del 30 settembre.

Roma, dopo 10 anni riapre al pubblico Piazza Colonna Il Sole 24 ORE

Il Governo riapre Piazza Colonna al pubblico e i turisti tornano davanti Palazzo Chigi, le immagini ilGiornale.it

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Intanto Piazza Colonna, su cui si affaccia Palazzo Chigi, riapre al pubblico: per molti anni off-limits, torna a essere fruibile per cittadini e turisti. Tolte le transenne che impedivano l'accesso, ...