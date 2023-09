Petrolio in zona 100 dollari al barile. Si complica la lotta all’inflazione delle banche centrali

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il Wti americano ha fatto un tuffo sopra i 95, il Brent che fa da riferimento per gli scambi europei è in96e alcune qualità di greggio asiatiche si scambiano già a 100al. Diversi analisti e compagnie petroliferi vedono le quotazioni tra i 105 e i 110già nei prossimi mesi. Per ora Arabia Saudita e Russia sembrano aver vinto la loro scommessa fatta confermando i tagli alla produzione. Gli incrementi del prezzo più che compensano la diminuzionequantità venduta e gli incassi di Riad e Mosca salgono. Oggi la spinta è arrivata dalla notizia di un caloscorte in un importante hub di stoccaggio americano in Oklahoma. Con un mercato nervoso basta poco per provocare scossoni. “Tutto dipende dalle ...

Ma, nel resto dellaEuro, dove le persone spendono meno (e dove invece no) quando si tratta di ... In genere, quando i prezzi del gas aumentano, il principale colpevole è il costo del. ...Si moltiplicano gli ingredienti della tempesta perfetta: ilsale ai massimi dell'anno , trascinando all'insù i rendimenti di bond e btp ; in Usa salta ... "la crescita dellaeuro è più ...

Il Wti americano ha fatto un tuffo sopra i 95 dollari, il Brent che fa da riferimento per gli scambi europei è in zona 96 dollari e alcune qualità ... che cercano di contrastare l'inflazione.