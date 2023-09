Petrolio a massimi oltre un anno | Brent sopra 97 usd poi ritraccia

I prezzi del Petrolio proseguono la risalita, portandosi ai massimi da oltre 3 mesi a questa parte. In serata in barile di Brent , il greggio di ...

Leggeri ripiegamenti, forse su possibili prese di profitti nel pomeriggio sul, dopo che nel corso della seduta le quotazioni hanno raggiunto ida oltre un anno a questa parte. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del Mare del Nord si attesta in calo di ...Materie prime ed energetici sostengono i listini , con i nuovidel, ma i timori per l'andamento del' inflazione e per le politiche monetarie non lasciano margini all'ottimismo. Al ...

Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI su Nuovi Massimi, Gas in Timida Ripresa FX Empire Italy

Petrolio, ecco perché gli speculatori scommettono che il prezzo ... Milano Finanza

L'attenzione è comunque ancora sui titoli di Stato: dopo una giornata passata tra diversi alti e bassi, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 194 ...Roma, 28 set. (askanews) – Leggeri ripiegamenti, forse su possibili prese di profitti nel pomeriggio sul petrolio, dopo che nel corso della seduta le quotazioni hanno raggiunto i massimi da oltre un a ...