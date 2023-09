Peschiera | in arrivo 14 operatori per i mercati cittadini | Pinna | «La risposta ci incoraggia a programmare mercati più ampi e completi»

(Di giovedì 28 settembre 2023) L'Assessore al commercio cittadino esprime soddisfazione per i 280 mq di nuova superficie di vendita divisa così: sei banchi nella frazione di Zeloforamagno, cinque banchi a Linate, uno a Mezzate e tre a San Bovio

Forza Italia, con il bene placido della Lega chiede la rappresentanza in Giunta , i rappresentanti della lista civica del defunto sindaco ...

Sentiment dalle associazioni territoriali e i loro presidenti Claudia Speri pere ... Confermo il sentiment dei miei colleghi circa l'in questo periodo di una clientela affezionata al ...Sabato si terrà il primo appuntamento: Un aperitivo con i Duchi d'Este", passeggiata al Parco Ducale con partenza dallaDucale ealla Casa nel Parco, con aperitivo in collaborazione ...

Peschiera, in arrivo 14 operatori per i mercati cittadini, Pinna: «La ... 7giorni

In dirittura d’arrivo i lavori sulla SP 5, tra Craco Peschiera e la Fondo ... Oltre Free Press

RIETI - L’andata dei 32esimi di Coppa Italia Promozione è del Valle del Peschiera: è 0-1. Novelli regala il primo round ai suoi. L’11 ottobre il match di ritorno quando ...Sono in fase di ultimazione i lavori in corso lungo la SP 5, nel tratto compreso tra Craco Peschiera e la SS 598 Fondo valle dell’Agri, appaltati dalla Provincia di Matera. I fondi, per un importo di ...