Perisic | intervento OK dopo la rottura del crociato! Ora il piano di recupero

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023)si è sottoposto achirurgicoladel legamento crociato. L’ex giocatore dell’Inter adesso intraprenderà un percorso diOK – Ivannella giornata di oggi è stato sottoposto achirurgico alla gambaladel legamento crociato anteriore. L’ex giocatore dell’Inter si è mostrato sorridente sui social, insieme al suo agente, e da oggi intraprenderà undifino al suo ritorno in campo, previsto nel giro di 5-6 mesi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...