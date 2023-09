Perché uomini e donne guardano il lato B? Lo spiega la Scienza

(Di giovedì 28 settembre 2023) In questo articolo riportiamo lazione scientifica per cuisono attratti e ossessionati dalb. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Jack Vanore è stato uno dei personaggi più amati dagli spettatori di Uomini e Donne . Il suo debutto risale al 2007 quando scese le famose "scale" per ...

Sono molteplici i fattori che spesso portano le donne ad avere una scarsa qualità del Sonno notturno : ecco di cosa si tratta e cosa fare per ...

Una vera e propria bomba è scoppiata in queste ore su Tina Cipollari e Pier Silvio Berlusconi. Da quando a Mediaset è stata avviata la “pulizia” ...

Il 24 marzo 2016, durante una sparatoria, la polizia egiziana uccise quattroche secondo la ... venne torturato e uccisoritenuto una spia. A denunciarlo sarebbe stato Mohamed Abdallah, ...Rudy Zerbi non ha il cognome del padre biologico Davide Mengacci . Quali cantanti ha ...Band e successivamente collaborando con Maria De Filippi in molti dei suoi programmi come Amici e...

Uomini e Donne, perchè Armando Incarnato non è più al trono over Velvet Style