“Perché si è separato dal marito” Tiziano Ferro | svelati i motivi del divorzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023), per i fan è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine del suo matrimonio con Victor Allen. È successo pochi giorni fa e a sorpresanessuno aveva intravisto avvisaglie di una crisi a quanto pare insanabile. Il cantante, da sempre riservatissimo, nelle ultime interviste ha sempre parlato positivamente del, lasciando intendere che la love story stesse procedendo a gonfie vele. Poi la doccia fredda con un lungo post indirizzato ai suoi fan, a lui sempre vicini nei momenti di gioia e anche di dolore. “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del“, ha ...