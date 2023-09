Pensioni | adesso c’è la conferma | il governo ha abbandonato quota 103

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 28 settembre 2023) Importanti novità in arrivo per gli aspiranti pensionati con103. Data la particolare congiuntura socio-economica, ilha introdotto un incentivo da valutare con estrema attenzione. Lavorare stanca, ma forse conviene. Almeno per chi aveva fatto un pensierino sull’ipotesi di andare in pensione con la tanto discussa “103” e, dopo le ultime novità annunciate dalguidato da Giorgia Meloni, potrebbe ripensarci. A conti fatti, infatti, varrebbe la pena – almeno nelle intenzioni di chi ha escogitato il nuovo incentivo – stringere i denti ancora un po’ per assicurarsi a fine mese un assegno più consistente. Ecco tutti i dettagli delle misure messe in campo dall’esecutivo targato FdI. Gli aspiranti pensionati con103 avranno la possibilità di chiedere al datore di lavoro di ...