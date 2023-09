Pensioni 2023 | Opzione donna e proroga altre misure | ultime news post Nadef

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il consiglio dei ministri ieri sera ha approvato il documento di economia e finanza, la, che pone le basi per la legge di bilancio. La Meloni si è detta contro gli sprechi del passato, e sui social, ha sentenziato: “Tutte le risorse disponibili, 14 miliardi circa, saranno destinate a sostenere redditi più bassi, tagliare le tasse ed aiutare le famiglie”. Sebbene vi siano 31 provvedimenti collegati alla legge di bilancio indicati nella, tra cui “interventi in materia die politiche per il lavoro e per il contrasto alla povertà’ , al momento non sembrano esserci riferimenti specifici di alcun tipo, e le risorse parrebbero poche per poter confidare in grandi stravolgimenti, anche se ledichiarazioni della Calderone, prima della, sembravano aprire almeno ancora d un ...