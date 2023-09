Pensionamenti | circolare e documenti da scaricare

(Di giovedì 28 settembre 2023) In allegato un modello dida diramare in istituto e laMinisteriale prot. n. 20608 del 22.09.2023 con i relativi allegati, contenente le istruzioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale n. 185 del 15.09.2023, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. L'articolo .

Proprio nei giorni scorsi l'Inps ha pubblicato unacon cui illustra il funzionamento di ... per disincentivare ianticipati, infatti, veniva data la possibilità ai lavoratori ......a riposo esia per il comparto dei dipendenti sia per le aree dirigenziali dell'istruzione; l'informativa aveva ad oggetto le bozze del DM sulle cessazioni e della relativa...

Pensionamenti scuola 2024: pubblicato il decreto e la circolare ... FLC CGIL

Circolare pensioni scuola 2024 ultime notizie: requisiti e come fare ... Tag24

Lo stesso succederà a novembre, come si legge nella circolare INPS numero 135 del 2022 che, a fine 2022, ha dettato i tempi di pagamento delle pensioni per tutto l’anno. Bisognerà, quindi, aspettare ...SIENA. La Cgil di Siena ha organizzato per venerdì 29 settembre alle ore 15 quattro iniziative pubbliche di confronto e discussione tra Venerdì, 29 settembre, iniziative pubbliche si svolgeranno tra S ...