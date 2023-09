Pedullà | «Salernitana-Inter | sarà decisiva Un’assenza peserà»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023), dopo la sconfitta subita dall’contro il Sassuolo a San Siro, ha parlato già della prossima che la squadra di Inzaghi giocherà contro la. Le sue parole.? Alfredo, in diretta a SportItalia, ha dichiarato: «Ladeve stare molto attenta perché alla prossima c’è l’. Il caso Dia incide al 60% su quello che sta accadendo. Oggi si è anche fatto male Antonio Candreva (contro l’Empoli, ndr) e l’assenza non è da poco. Paulo Sousa poi ha un rendimento sicuramente condizionato da quello che è successo col mercato estivo. Io penso che la prossima con l’, non tira una bella aria in casa granata».-News - Ultime notizie e ...