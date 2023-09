Pd | Bonaccini | ' se tornano correnti | tornano sconfitte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Se ritorniamo alledel passato e a quel modo di gestire il partito, parliamo di anni in cui abbiamo subitosu. Credo che il Pd debba essere un partito plurale". Così Stefanoa Metropolis, web talk del gruppo Gedi. E sull'area 'Energia popolare' che raccoglie chi lo ha sostenuto al congresso, aggiunge: "Non è una corrente classica, perché altrimenti me andrei io un minuto dopo". L'area farà un nuovo evento, dopo quello dello scorso luglio, "tra fine ottobre e i primi di novembre, chiameremo anche energie dall'esterno per dare un contributo al Pd per essere più robusto e più plurale".