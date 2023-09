Pavard | «Non sono un genio del calcio | ma tanto lavoro! Thuram…»

(Di giovedì 28 settembre 2023), dopo aver mandato un messaggio chiarissimo a Inzaghi, parla a cuore aperto delle sue origini e del legame con la sua famiglia. Poi rivive le emozioni del Mondiale vinto con la Francia, del suo gol contro l’Argentina e per finire snocciola qualche curiosità personale e su… Thuram! Di seguito la terza e ultima parte della lunga intervista concessa a DAZN MONDIALE E NON SOLO – Benjaminnon dimenticherà mai il Mondiale vinto con la Francia. Il difensore dell’Inter parla anche delle sue origini: «Quando vivi certe emozioni, come la vittoria di un Mondiale, il trofeo più importante in assoluto, hai voglia di gustarne ancora di gioie così e di condividerle con i tifosi. Il mio Paese d’origine?uno “Ch’ti”, anche se non ho l’accento come altri. Peròfiero di provenire da Nord-Pas de Calais, faccio il ...

Pavard è Inter venuto da San Sebastian dove è andata in scena Real Sociedad- Inter , sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di ...

Pavard può avere un’altra chance da titolare anche in Empoli-Inter , ma ciò non esclude rebbe la presenza di Darmian in campo. ecco l’incastro che ...

Benjaminha parlato dei suoi obiettivi dopo il trasferimento dal Bayern Monaco all'Inter. Tutti i dettagli Benjaminha parlato dell'Inter a Dazn. OBIETTIVI - "Calcio italiano Lo seguivo da tanto tempo, ho tanti amici che giocano in Italia. Per me è un campionato forte tatticamente, sento di poter imparare ...Commenta per primo Benjamin, difensore dell'Inter, ha parlato a Dazn : 'Questo è un campionato che seguivo da molto ... sento di aver tante cose da imparare qui evedo l'ora di far parte di ...

Pavard: "Io e l'Inter: stesse ambizioni. Non sono un genio come Messi, ma..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Pavard: «Non ho avuto dubbi sull'Inter, voglio lo scudetto» Calcio News 24

Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard si è espresso riguardo alla sua posizione in campo ed alle ambizioni con i nerazzurri ...Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha parlato a Dazn: "Questo è un campionato che seguivo da molto tempo, ho molti amici che giocano in Italia. Per me è un calcio forte a livello tattico, sento di ...