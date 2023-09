Pavard | «Non ho avuto dubbi sull’Inter | voglio lo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Benjaminha parlato dei suoi obiettivi dopo il trasferimento dal Bayern Monaco all’Inter. Tutti i dettagli Benjaminha parlato dell’Inter a Dazn. OBIETTIVI – «Calcio italiano? Lo seguivo da tanto tempo, ho tanti amici che giocano in Italia. Per me è un campionato forte tatticamente, sento di poter imparare un sacco di cose qui. Sono orgoglioso di far parte di questo grande club che è l’Inter. Gioco a calcio per vincere trofei, alla fine della mia carriera sarò fiero di me quando guarderò nella mia bacheca tutti i trofei che avrò vinto. Spero possano essere ancora tanti, perché sono uno che ha fame di vincere trofei. E mi piacerebbe vincere parecchi titoli anche con l’Inter, a fine stagione festeggiare loe mettere la seconda stella sulla maglia». PERCHE’ L’INTER – «Ero in Germania da sette anni, sentivo ...