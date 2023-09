Pavard chiaro | «Il mio ruolo è uno! Quando si è presentata l’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023), dopo aver spiegato qual è il suo obiettivo all’Inter, parla della scelta di trasferirsi in nerazzurro nonostante si trovasse già in un grande club. Il francese svela anche qual è la posizione nella quale si trova più a suo agio, con un messaggioa Inzaghi. Di seguito la seconda parte della sua intervista a DAZN AMBIZIONI – Benjaminsi èl’Inter, ha capito che era giunto il momento di intraprendere una nuova sfida: «Ero in Germania, per me era arrivato il momento di una nuova sfida. L’Inter si è, è un club con grande storia e delle vere leggende come Zanetti, che adesso sta lavorando per il club e del quale ho grande rispetto. Per me si è trattato di una scelta e di una nuova sfida: l’Inter si èda me ...