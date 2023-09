(Di giovedì 28 settembre 2023) A Bruxelles ilsuiva in stand-by: mentre si discute dei nuovi piani, sette navi Ong sono in viaggio verso i porti italiani

Si allungano i tempi sull' intesa in Ue sul regolamento delle crisi inserito nel patto sulla migrazione e l'asilo . Secondo diverse fonti europee, ...

La conferenza stampa del ministro degli Esteri Antonio Tajani con la collega tedesca Annalena Baerbock. «Lavorare insieme per evitare le ...

Insieme stiamo dando vita ad unper una società sempre più consapevole perché investiregiovani significa guardare al futuro e averne cura". La Fondazione Famiglia Rana Raccogliendo l'...Si doveva trovare un accordo sull'ultima parte ancora controversa delUe su Immigrazione e ... La mossa dell'Italia per il piano Uemigranti

Patto sui migranti, l’Italia prende tempo. Nuova lite con i tedeschi sui soccorsi delle Ong Corriere della Sera

Patto sui migranti e finanziamenti alle Ong: l'ipocrisia della Germania sugli sbarchi ilGiornale.it

A Bruxelles il patto sui migranti va in stand-by: mentre si discute dei nuovi piani, sette navi Ong sono in viaggio verso i porti italiani ...L'emergenza migranti nei numeri e nello scontro diplomatico. Da gennaio al 24 settembre 2023, oltre 186 mila persone sono arrivate via mare nell'Europa del sud (Italia, Grecia, Spagna, ...