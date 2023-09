Patto migranti | ira governo su Ong tedesche | Inaccettabile

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Non si placa la tensione tra Berlino e Roma sulle navi Ong impegnate nel salvataggio diin mare. Anzi, sembra crescere a dismisura. Tanto da congelare il negoziato, in corso a Bruxelles, sul testo del regolamento sulla gestione delle crisi migratorie. Sul tavolo, come noto, l'ultimo atto legislativo del cosiddetto “sulle migrazioni e l'asilo”, cioè la riforma delle regole europee su migrazioni e rifugiati. Si tratta di un regolamento che per la prima volta riconosce e rende concreto l'obbligo di solidarietà cui sono tenuti gli Stati membri nei confronti dei paesi di primo arrivo dei. "Ma mentre eravamo impegnati in questa non facile opera di mediazione - riferiscono fonti diall'Adnkronos - abbiamo ricevuto la notizia che ben sette navi Ong erano nel ...

Piantedosi lascia Bruxelles. Fonti di governo: "Riunione di oggi è stata interlocutoria". Tajani: "Non abbiamo detto no a proposta Germania, preso ...

Negoziato in stand-by, alta tensione con Berlino. Domani Meloni a Malta con dossier migrazioni Non si placa la tensione tra Berlino e Roma sulle ...

A Bruxelles il Patto sui migranti va in stand-by: mentre si discute dei nuovi piani, sette navi Ong sono in viaggio verso i porti italiani

...territoriali libiche o tunisine e trasportino poi sempre e solo in Italia iraccolti", viene rimarcato. Per cercare una soluzione che consentisse di andare avanti con uno strumento, il...... discutere insieme di tutte le normative delo niente. Invece si crea l'impasse: l'Italia ... che ha convogliato migliaia diverso i Paesi Ue confinanti). Non facile da digerire da un ...

Patto migranti, ira governo Meloni contro Ong Germania Adnkronos

Come per altri capitoli del Patto all'inizio ci sono state tensione ma alla fine ... La riunione, oltre al dossier migranti e al Memorandum sulla Tunisia, vedrà sul tavolo il tema della protezione ...Roma, 28 set. (Adnkronos) - Non si placa la tensione tra Berlino e Roma sulle navi Ong impegnate nel salvataggio di migranti in mare. Anzi, sembra crescere a dismisura. Tanto da congelare il negoziato ...